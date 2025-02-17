Что говорят в Украине и мире о мирных переговорах: главные заявления

Мирные переговоры по завершению войны в Украине стали ключевой темой международных дискуссий в последние дни. Украинская сторона подчеркивает важность согласованной позиции со США. В Европе стремятся к равноправному участию в переговорном процессе. А делегация Трампа встречается с представителями РФ в Саудовской Аравии, чтобы оценить, насколько серьезно настроен Путин к миру.

РБК-Украина в материале ниже собрало основные заявления по мирным переговорам и завершению войны.

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Зеленский о встрече с Путиным и мирном соглашении

Во время участия на Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести переговоры с Путиным только тогда, когда будет согласован план для этой встречи с президентом США Трампом и европейскими союзниками.

Позже Зеленский также отметил, что не верит словам Путина о якобы готовности прекратить огонь и считает, что переговоры с ним в одиночку превратились бы в "диалог с террористом".

"Он убийца, и он никогда не изменится. И именно поэтому это диалог с террористом. Это диалог с убийцей. У меня нет такой силы, достаточной силы, чтобы его вытеснить (с территории Украины, – ред.). Вот почему я должен об этом говорить. Чтобы наши союзники могли дать мне такую ​​силу, чтобы его вытеснить", – сказал Зеленский в интервью NBC News.

В этом же интервью президент Украины отметил важность будущих гарантий безопасности, если страна не вступит в НАТО. В их числе значительный запас ракетного вооружения, большая армия, экономические гарантии и рынок Евросоюза.

Зеленский заявил, что ни Украина, ни Россия не получат "очень хорошее" мирное соглашение на переговорах по завершению войны в нынешних условиях.

"Нет, при таких обстоятельствах у нас не будет выгодного соглашения, и для Путина тоже не будет выгодно, потому что он не может нас победить, а мы не можем победить его. Поэтому это не будет выгодное соглашение для нас обоих. Но может быть что-то важнее. Мир. Возможно, не самый лучший, но мирные люди. Это то, чего мы действительно хотим. Это гораздо важнее любых выгодных соглашений. Я так считаю", – отметил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что нельзя отдавать "все выгоды" Владимиру Путину и играть по правилам Москвы. Поэтому для украинского президента важно чтобы президент США Дональд Трамп был на стороне Украины.

Зеленский сказал, что Украина юридически никогда не признает свои оккупированные территории российскими. В то же время добавив, что он готов на переговорах обсуждать отказ от оккупированной территории как часть дипломатического соглашения, по которому Украина могла бы присоединиться к НАТО.

"Да, мы должны вернуть ее (оккупированную территорию – ред.) по дипломатическому пути. Да, мы можем. Если мы в НАТО, то понятно, почему по дипломатическому пути, это очень понятно", – заявил президент.

"Мирные" переговоры США с РФ в Саудовской Аравии и реакция Украины

Лидер США Дональд Трамп 16 февраля заявил, что активно работает над достижением мира в Украине и убежден, что как Владимир Зеленский, так и Владимир Путин стремятся прекратить боевые действия. По его словам, президент Украины примет участие в мирных переговорах, хотя не уточнил конкретные детали относительно формата его участия.

"Я верю, что Путин намерен прекратить конфликт в Украине. Зеленский будет участвовать в переговорах о мирном урегулировании", – сказал Трамп.

Это заявление прозвучало на фоне информации по поводу встречи делегаций США и России в Саудовской Аравии на этой неделе, темой которой должно стать обсуждение завершения войны в Украине. Украинская сторона заявила, что не знала об этих переговорах и не будет признавать их.

"Украина расценивает какие-либо переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать какие-либо вещи или договоренности о нас без нас", – сказал президент Владимир Зеленский.

При этом он выразил мнение, что переговоры могут быть посвящены "двустороннему треку отношений" США и РФ.

Зеленский отметил, что украинская делегация на этой неделе также посетит Саудовскую Аравию, но это официальный визит, который "не имеет никакой связи с вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей США и РФ".

Впрочем, один из участников делегации США на переговорах с РФ, госсекретарь Марко Рубио, пояснил, что переговоры американской и российской сторон на этой неделе являются лишь шансом увидеть, насколько серьезно настроен президент России.

Рубио подчеркнул, что мирные переговоры по окончании войны в Украине пока не начались.

"В конце концов, все дойдет до определенной точки – если это будут настоящие переговоры, а мы пока до этого не дошли, – но если это произойдет, придется вмешиваться Украине, потому что именно она испытала вторжение, и придется вмешиваться европейцам, потому что имеют санкции против Путина и России", – заявил госсекретарь США.

Участие Европы в переговорах

Своими словами о необходимости участия европейских союзников в предстоящих мирных переговорах Марко Рубио опроверг заявление спецпосланника президента США Кита Келлога на Мюнхенской конференции.

Во время форума американский генерал сказал, что не видит Европу за столом переговоров по урегулированию войны в Украине. Но, по его словам, интересы Европы будут учтены. Келлог объяснил это тем, что США не хотят повторять проблему "Минского формата" с его большим количеством участников.

"Все ли ваши интересы (европейских союзников, – ред.) будут включены в эти обсуждения? Да. Если подразумевается физически сидеть за столом, то нет", – сказал Келлог.

Заявление спецпосланника Трампа вызвало критику среди представителей ЕС.

Главы МИД стран Европейского Союза провели экстренную встречу в Мюнхене и анонсировали новые инициативы по Украине. Президент Финляндии и премьер-министр Хорватии выразили мнение, что Европе требуется специальный посланник для обеспечения значимой роли ЕС в мирных переговорах. Президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит 17 февраля в Париже для обсуждения позиции Европы.

Комментируя заявление Кита Келлога, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина сама должна решать, кто будет за столом переговоров.

Напомним, специальный посланник президента США Кит Келлог заявил, что в течение 180 дней приложит все усилия для завершения войны в Украине.

Также Келлог назвал уступки, на которые должен пойти российский диктатор Владимир Путин для завершения войны. В частности, эти уступки должны касаться территорий, а также уменьшения или отказа от использования войск в будущем.

При подготовке материала использовались публикации СBS News, NBC News, CNN, Reuters, заявления президента Украины Владимира Зеленского.