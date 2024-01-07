Страны Ближнего Востока должны предотвратить бесконечный цикл насилия, - Блинкен

Глава американской дипломатии подчеркнул, что лидеры стран Ближнего Востока должны использовать все механизмы, чтобы предотвратить "бесконечный цикл насилия".

"США активно работают над недопущением расширения этого конфликта (Израиля с ХАМАС. - ред.). Это станет темой всех встреч и дискуссий с нашими союзниками и партнерами в ближайшие дни. Мы будем искать решения, к которым они могут прибегнуть, чтобы использовать свое влияние и усилия, и не допустить распространения этого конфликта", - отметил Блинкен.

Он также добавил, что во время встреч, лидеры будут искать способы максимальной защиты гражданских людей, предоставления им максимальной гуманитарной помощи, а также механизмы освобождения заложников в Секторе Газа.

"Большинство людей в регионе стремятся восстановить безопасность и не допустить эскалации конфликтов во всех странах региона. Это одно будущее. Другое будущее - это вечный цикл насилия. Мы видим репетицию ужасных событий и опасности для жизни, а также нарастание конфликтов между людьми в регионе. Этого не хочет никто", - подытожил госсекретарь США.

Визит Блинкена на Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 января отправился с семидневным визитом на Ближний Восток для переговоров с лидерами стран региона. В ходе поездки он посетит Израиль, Западный берег, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Египет, а также Турцию и Грецию.

Это уже четвертый визит шефа американской дипломатии с 7 октября 2023 года - начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС в Секторе Газа.

Ранее Госдепартамент США одобрил продажу 155 мм артиллерийских снарядов и оборудования для Израиля без рассмотрения Конгрессом.

Кроме того, США подтвердили отправку в Израиль двух систем "Железный купол", которые защитят страну от ракетных ударов боевиков ХАМАС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.