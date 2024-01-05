ua en ru
Пт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Блинкен поехал на Ближний Восток четвертый раз за три месяца: подробности

Пятница 05 января 2024 04:17
UA EN RU
Блинкен поехал на Ближний Восток четвертый раз за три месяца: подробности Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправился на неделю на Ближний Восток, Это будет его четвертая поездка в регион с начала войны в Израиле 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится на Ближний Восток на неделю. В ходе поездки Блинкен посетит Израиль, Западный берег, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Египет. Он также посетит Турцию и Грецию.

"Блинкен повторит призывы к оказанию гуманитарной помощи Газе. Он также обсудит с лидерами региона вопрос о том, как управлять Сектором Газа после войны", - сообщил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Госсекретарь США отправился на Ближний Восток, опасаясь, что конфликт между Израилем и ХАМАСом может перерасти в более крупную региональную войну. После убийства заместителя лидера ХАМАСа Салех аль-Арури в Бейруте, лидер поддерживаемой Ираном "Хезболлы" заявил, что его группировка не будет сидеть сложа руки.

"Ни в чьих интересах, ни в интересах Израиля, ни в интересах региона, ни в интересах мира, чтобы этот конфликт распространился за пределы Газы", - сказал Миллер,

Помощь США Израилю

Соединенные Штаты с момента начала войны помогают Израилю противостоять ХАМАСу. Они помогают как техникой, так и живой силой - направили несколько авианосцев и тысячи солдат к берегам Израиля в Средиземном море, чтобы не допустить вмешательства в конфликт других стран или группировок.

Ранее мы писали, что Госдеп США одобрил продажу 155-мм артиллерийских снарядов и оборудования для Израиля без рассмотрения Конгрессом.

Также США ранее подтвердили отправку в Израиль двух систем "Железный купол", которые необходимы стране для защиты от ракетных ударов боевиков ХАМАС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов под Севастополем
ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов под Севастополем
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта