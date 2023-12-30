Без рассмотрения Конгрессом. Госдеп США одобрил продажу артиллерийских снарядов для Израиля

Государственный секретарь США Энтони Блинкен одобрил продажу для Израиля 155-мм артиллерийских снарядов и оборудования без рассмотрения Конгрессом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В Пентагоне отметили, что Блинкен определил, что существует чрезвычайная ситуация, требующая немедленных продаж Израиля артиллерийских снарядов. Это позволило провести соглашение без согласования Конгресса.

Отмечается, что Израиль попросил включить запалы, ударные капсюли и заряды в предварительный запрос на 155-мм снаряды. Общая стоимость продаж оценивается в 147,5 млн долларов.

Соглашение проходит в тот момент, когда Израиль усиливает свое наступление в Секторе Газа, а США давят на Тель-Авив, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения в Газе, и призвали его сократить войну в ближайшие недели.

Это уже второй случай в этом месяце, когда администрация президента США Джо Байдена одобряет продажу Израиля вооружения в обход Конгресса. 9 декабря Госдеп также воспользовался чрезвычайным полномочием, чтобы разрешить продажу Израиля около 14 000 танковых снарядов.

Помощь Израилю от США

Соединенные Штаты Америки с начала войны между Израилем и ХАМАС поддерживают израильскую сторону. В частности, они направили несколько авианосцев и тысячи солдат к берегам Израиля в Средиземном море, чтобы не допустить вмешательства в конфликт других стран или группировок.

Также США ранее подтвердили отправку в Израиль двух систем "Железный купол", которые необходимы стране для защиты от ракетных ударов боевиков ХАМАС.

9 декабря США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о гуманитарном прекращении огня в Секторе Газа, поскольку считают, что это принесет только пользу палестинским боевикам ХАМАС.