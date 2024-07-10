RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Страны Балтии отключатся от общей с Россией энергосистемы: названы сроки

Фото: страны Балтии отключатся от общей с Россией энергосистемы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Балтии планируют отсоединится от общей с Россией и Беларусью энергосистемы уже в начале 2025 года. Вместо этого они синхронизируются с европейской энергосистемой ENTSO-E.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Литвы.

По информации ведомства, министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, министр энергетики Латвии Каспарс Мелнис и министр энергетики Эстонии Кристен Михал провели встречу в Юрмале. 

Они констатировали, что подготовка к синхронизации стран Балтии с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E идет в соответствии с планом. 

"В ближайшие недели операторы Балтийской системы передачи проинформируют другие стороны о своем совместном решении не продлевать контракт с БРЭЛЛ (электрическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы, - ред.)", - сказано в сообщении МИД. 

В ведомстве уточнили, что после этого страны Балтии проведут испытания изолированной системы и синхронизируются с сетями континентальной Европы в феврале 2025 года. 

 

Что предшествовало

Напомним, о намерении стран Балтии отключиться от общей энергосистемы с Россией было известно еще в прошлом году.

Тогда планировалось, что государства объявят о решении не продлевать контракт с БРЭЛЛ до августа 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьЛатвияЛитваЭстония