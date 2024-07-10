Країни Балтії відключаться від спільної з Росією енергосистеми: названі терміни

За інформацією відомства, міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс, міністр енергетики Латвії Каспарс Мелніс та міністр енергетики Естонії Крістен Міхал провели зустріч у Юрмалі.

Вони констатували, що підготовка до синхронізації країн Балтії з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E відбувається відповідно до плану.

"Найближчими тижнями оператори Балтійської системи передачі проінформують інші сторони про своє спільне рішення не продовжувати контракт з БРЕЛЛ (електричне кільце Білорусі, Росії, Естонії, Латвії та Литви, - ред.)", - сказано в повідомленні МЗС.

У відомстві уточнили, що після цього країни Балтії проведуть випробування ізольованої системи та синхронізуються із мережами континентальної Європи у лютому 2025 року.