Страны Балтии и Польша допускают полное закрытие границ с Беларусью, - МВД Литвы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

Страны Балтии и Польша обсуждают возможность полного закрытия границ с Беларусью, причем окончательные договоренности должны быть достигнуты в конце этого месяца в Варшаве, сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"Мы обсуждаем алгоритмы на техническом и политическом уровнях, рассматриваем, как будет выглядеть такое региональное решение, если страны Балтии и Польша одновременно закроют свои границы с Беларусью", сказала министр.

Она также сообщила, что на прошлой неделе обсуждала вопрос о закрытии границ с Беларусью с министром внутренних дел Польши, а 28 августа в Варшаве состоится встреча глав МВД четырех стран "для последнего согласования деталей" закрытия границ.

Напомним, сегодня правительство Литвы приняло решение о временном закрытии двух из шести пограничных пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Что этому предшествовало

После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они располагаются в палаточном городке. Сейчас там находится около 6,4 тысячи "вагнеровцев".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что находящиеся в Беларуси наемники ЧВК "Вагнера" могут осуществлять провокации на границе стран НАТО.

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