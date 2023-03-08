Страны Балтии - Грузии: если хотите в ЕС и НАТО, соблюдайте принципы демократии

В частности, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис опубликовали в сети одинаковый текст заявления.

Они выразили серьезную обеспокоенность принятием так называемого закона об "иностранных агентах" в грузинском парламенте в первом чтении.

"Мы, министры иностранных дел, серьезно озабочены принятием так называемого закона об иностранных агентах в первом чтении. Если Грузия хочет продвигаться в ЕС и НАТО, она должна придерживаться принципов демократии, верховенства права и прав человека", - говорится в заявлении.

Закон об "иноагентах" в Грузии и протесты

Напомним, что вчера в Грузии вспыхнули массовые протесты после того, как парламент в первом чтении поддержал законопроект об "агентах иностранного влияния". Протестующие называют его российским и создающим угрозу для евроинтеграции Грузии.

Добавим, после чего в Евросоюзе заявили, что принятие Грузией закона об "иноагентах" противоречит ценностям и стандартам ЕС, членом которой страна хочет стать.

Отметим, что во время протестов возникли стычки под парламентом, в ходе которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга. Также были задержаны 66 человек.

При этом сегодня грузинская оппозиция анонсировала новые протесты у парламента.

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