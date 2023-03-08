Грузинский закон об "иноагентах" противоречит ценностям ЕС, - Боррель

В Евросоюзе заявили, что принятие Грузией закона об "иноагентах" противоречит ценностям и стандартам ЕС, членом которой страна хочет стать.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает РБК-Украина со ссылкой на Дипломатическую службу ЕС .

Он назвал принятие закона в первом чтении "очень плохим развитием событий для Грузии и ее народа". Боррель отметил, что закон в его нынешнем виде рискует рисковать повлиять на гражданское общество и средства массовой информации с негативными последствиями.

"Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Это противоречит заявленным целям Грузии относительно вступления в Европейский союз, которую поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии. Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для наших отношений", - подчеркнул Боррель.

Он также призвал Грузию поддержать свою приверженность продвижению демократии, верховенства закона и прав человека.