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Грузинский закон об "иноагентах" противоречит ценностям ЕС, - Боррель

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Грузия, Среда 08 марта 2023 00:24
Грузинский закон об "иноагентах" противоречит ценностям ЕС, - Боррель Фото: высокий представитель ЕС Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Евросоюзе заявили, что принятие Грузией закона об "иноагентах" противоречит ценностям и стандартам ЕС, членом которой страна хочет стать.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает РБК-Украина со ссылкой на Дипломатическую службу ЕС.

Он назвал принятие закона в первом чтении "очень плохим развитием событий для Грузии и ее народа". Боррель отметил, что закон в его нынешнем виде рискует рисковать повлиять на гражданское общество и средства массовой информации с негативными последствиями.

"Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Это противоречит заявленным целям Грузии относительно вступления в Европейский союз, которую поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии. Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для наших отношений", - подчеркнул Боррель.

Он также призвал Грузию поддержать свою приверженность продвижению демократии, верховенства закона и прав человека.

Напомним, ранее стало известно, что в Грузии сегодня, 7 марта, в первом чтении был принят законопроект об "иноагентах", который является аналогом российского закона. Инициативой предлагается предоставлять статус "агентов иностранного влияния" СМИ и общественным организациям, финансирующим из-за границы.

После этого в Тбилиси начались массовые протесты против скандального решения парламента. Там наблюдаются столкновения с полицией, применяющей слезоточивый газ и водомет.

В свою очередь протестующие пыталисьштурмовать парламент карины, но затем их отогнали оттуда.

А президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих. Она заверила, что наложит вето на инициативу парламента.

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