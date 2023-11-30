Германия закрыла свое Генконсульство в Калининграде

Генеральное консульство Германии в российском городе Калининград закрыли сегодня, 30 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Германии.

"Генеральное консульство в Калининграде будет закрыто 30 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что консульские и паспортные вопросы в округе Генерального консульства в Калининграде курирует Генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

"А оформлением виз занимается исключительно визовый отдел Посольства в Москве", - добавили в МИД Германии.

Отношения Германии и России

Берлин осудил российское вторжение в Украину, поддержал введение санкций против Кремля и регулярно оказывает военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву.

В апреле текущего года Германия приняла решение о массовом выдворении российских дипломатов из страны. В России угрожали зеркальным ответом.

Позже Москва ввела ограничение на количество сотрудников, которым разрешено работать в германских представительствах в России. Германии пришлось сократить персонал до 100 человек.