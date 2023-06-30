В Литве хотят заглушить российскую радиостанцию Sputnik, которая транслируется из Калининграда

В Литве хотят заглушить российскую пропагандистскую радиостанцию Sputnik, которая транслируется из Калининграда. Вильнюс считает, что это угрожает национальной безопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Орган по регулированию связи Литовской Республики .

"Управление по регулированию связи установило, что с 12 апреля радиопрограмма Sputnik транслируется из Калининградской области на несогласованной радиочастоте и звучит в Клайпедском районе", - говорится в сообщении.

Литва проинформировала проинформированный Международный союз электросвязи, а также направила письмо "Россвязи" с требованием остановить источник электромагнитного излучения.

Угрожает безопасности страны

Орган по регулированию связи Литвы объяснил, что эта трансляция может быть связана с угрозой общественному порядку и безопасности в стране.

Там заявили, что изменения с российской стороны вряд ли могут произойти быстро, поэтому отечественные органы изучили меры по ограничению возможностей приема вещания Sputnik в Клайпедском уезде.

Сигнал можно заглушить

Литовскому радио и телецентру поручили осуществить трансляцию выбранной радиопрограммы на радиочастоте 87,9 МГц в Клайпеде и Ниде. Таким образом Sputnik можно будет заглушить.

"Как независимый регулирующий орган, ответственный за надлежащее использование государственного ресурса радиочастот, мы обратились за выдачей разрешения участникам литовского радиорынка транслировать радиосигнал на той же частоте, что и радиостанция Sputnik", - сказал заместитель председателя Совета Органа по регулированию связи Литвы Дарюс Кулешюс.

Спутник

Российское пропагандистское информационное агентство, которое включает сайты, мобильное приложение, онлайн-трансляции, радиовещательную службу и пресс-центры. Оно основано международным информационным агентством "Россия сегодня".

Главный офис агентства находится в Москве. Агентство отличается необъективной подачей информации и предвзятостью в освещении событий.

Санкции против российских медиа

С самого начала вторжения РФ страны Запада и Украина постепенно вводили санкции против российских пропагандистских телеканалов. Речь идет об акционерном обществе "Первый канал", Федеральном государственном унитарном предприятии "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" и открытом акционерном обществе "Телекомпания НТВ".

Эстония в апреле заблокировала еще 53 сайта, позволявших смотреть российские телеканалы в обход введенных санкций ЕС.

Также в Латвии запретили трансляцию 80 российских телеканалов, которые ранее не были запрещены.