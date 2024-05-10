Странам НАТО необходимо увеличить расходы на оборону, - МИД Британии

Во время первой большой речи в Национальном центре кибербезопасности после возвращения в правительство в ноябре, глава британской дипломатии раскритиковал европейских союзников, которые "не желают инвестировать (в оборону. - ред.) даже тогда, когда на нашем континенте идет война".

Он призвал союзников по НАТО установить "новый ориентир" расходов на оборону в размере 2,5% ВВП, в контексте саммита по случаю 75-й годовщины НАТО, который пройдет 9 - 11 июля.

Лондон пообещал достичь 2,5% к 2030 году. Оппозиционная Лейбористская партия отказалась повторить обещание, заявив, что правительство не объяснило, как именно оно будет финансироваться.

Кэмерон также заявил, что "безопасность, безусловно, будет в бюллетене для голосования" на всеобщих выборах в Британии осенью этого года.

По его мнению, "от Таллинна до Варшавы, от Праги до Бухареста, европейский континент снова охватил холод, а ближайшие к России страны наблюдают за тем, что происходит в Украине, и задаются вопросом, не будут ли они следующими".

"Этот мир более опасен, более нестабилен, более конфронтационен, чем большинство из нас когда-либо знали. Мы должны признать этот факт и действовать соответственно - не через год или два, не через несколько месяцев, а уже сейчас", - сказал глава британского МИД.