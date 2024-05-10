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Странам НАТО необходимо увеличить расходы на оборону, - МИД Британии

Фото: страны НАТО должны готовиться к потенциальной войне с Россией (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал правительства стран-союзников по НАТО увеличить расходы на оборону из-за угрозы масштабной войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Во время первой большой речи в Национальном центре кибербезопасности после возвращения в правительство в ноябре, глава британской дипломатии раскритиковал европейских союзников, которые "не желают инвестировать (в оборону. - ред.) даже тогда, когда на нашем континенте идет война".

Он призвал союзников по НАТО установить "новый ориентир" расходов на оборону в размере 2,5% ВВП, в контексте саммита по случаю 75-й годовщины НАТО, который пройдет 9 - 11 июля.

Лондон пообещал достичь 2,5% к 2030 году. Оппозиционная Лейбористская партия отказалась повторить обещание, заявив, что правительство не объяснило, как именно оно будет финансироваться.

Кэмерон также заявил, что "безопасность, безусловно, будет в бюллетене для голосования" на всеобщих выборах в Британии осенью этого года.

По его мнению, "от Таллинна до Варшавы, от Праги до Бухареста, европейский континент снова охватил холод, а ближайшие к России страны наблюдают за тем, что происходит в Украине, и задаются вопросом, не будут ли они следующими".

"Этот мир более опасен, более нестабилен, более конфронтационен, чем большинство из нас когда-либо знали. Мы должны признать этот факт и действовать соответственно - не через год или два, не через несколько месяцев, а уже сейчас", - сказал глава британского МИД.

Риск масштабной войны НАТО с Россией

В последнее время европейские лидеры все чаще заявляют о высоком риске масштабной войны России со странами-членами НАТО. Об этом свидетельствует большое количество случаев российских диверсий, которые начали фиксироваться в Европе.

По этой причине США и страны ЕС и НАТО активизировали предоставление Украине оружия для противостояния России, пытаясь не допустить продвижения врага и роста угрозы для коллективного Запада.

Правительство Эстонии призвало европейские страны быть готовыми к обсуждению вероятности отправки своих войск в Украину.

В Литве заявили, что отправка иностранных войск в Украину покажет Путину, что не ему решать какую именно помощь и кому должен оказывать Запад.

Тем временем ряд нейтральных стран Европы призвали НАТО углубить сотрудничество в форме обмена разведданными и участия в военных учениях.

Президент Польши Анджей Дуда не исключает, что Россия уже в 2026 году может атаковать страны НАТО.

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Кэмерон