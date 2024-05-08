На фоне агрессии РФ. Нейтральные страны Европы призвали НАТО усилить сотрудничество

Нейтральные страны, среди которых Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария, предложили НАТО углубить сотрудничество, в том числе расширить участие в военных учениях и обмене разведданными в формате WEP4 на фоне агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Presse .

В конце декабря прошлого года дипломаты из четырех нейтральных стран направили письмо НАТО с предложением о расширении сотрудничества.

Представители нейтральных стран внесли конкретные предложения углубления связей с Альянсом – от расширения участия в учениях до "привилегированного доступа к документам и информации". В частности, Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария намерены нарастить обмен разведданными и наладить взаимодействие в сферах кибербезопасности, защиты объектов критической инфраструктуры и борьбы "с новыми подрывными технологиями".

Дипломаты в письме называют нейтральные страны и НАТО "ближайшими партнерами с общими ценностями". Североатлантический альянс и Министерство иностранных дел Австрии подтвердили изданию, нейтральные страны на протяжении некоторого времени все чаще стремятся к обмену с альянсом в формате WEP4 (четверка западноевропейских партнеров).

В МИД Австрии отмечают, что намерены использовать формат WEP4, "чтобы привлечь внимание к своему вкладу и возможностям для европейской безопасности".