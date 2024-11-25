Кураховское направление – самое тяжелое. Зеленский заслушал доклад Сырского о фронте

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, во время которого обсудили ключевые направления боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

Особое внимание уделили ситуации в Донецкой области. В частности, самым тяжелым участком фронта пока остается Кураховское направление, где продолжается работа над укреплением позиций украинских военных.

На Запорожском направлении, по словам президента, украинские Силы обороны контролируют ситуацию, хотя есть угрозы, которые требуют внимания.

В приграничном районе Курской области продолжается операция, во время которой украинские воины не только защищают позиции, но и наносят российским войскам значительные потери. Зеленский подчеркнул, что главной задачей на этом направлении является максимальное ослабление российского потенциала.

"Благодарен всем украинским солдатам, сержантам и офицерам, которые обеспечивают выполнение наших украинских задач", - заявил Зеленский.