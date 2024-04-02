Международный Реестр убытков: в "Дії" запустили новую опцию для будущих репараций
Украинцы смогут воспользоваться новым сервисом через приложение "Дія" для уточнения данных международного Реестра с целью будущих репараций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram .
Отмечается, что таким образом запущенный сервис "Дії" становится частью передачи и отражения масштабов ущерба от российской агрессии.
Для того чтобы воспользоваться новым сервисом, пользователям приложения необходимо обновить "Дію".
"На первом этапе подавайте через применение заявления об уничтоженной или поврежденной недвижимости: частный дом, квартиру, дачный или садовый дом или другое жилое помещение", - объясняет Федоров.
Отмечается, что для подачи заявления нужно быть собственником имущества и иметь Акт об обследовании от местных властей.
"Далее будет возможность подавать заявления в реестр о вынужденном перемещении, вреде жизни, здоровье, пытках и сексуальном насилии. Затем жалобы сможет подавать бизнес и государство", - говорится в сообщении.
Ранее министр по цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал новые услуги в "Дії". Речь идет о кабинете пациента, услугах для ветеранов и не только.
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