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Страна движется к демократии или авторитаризму: мнения украинцев разделились

Украина, Пятница 27 июня 2025 10:33
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Страна движется к демократии или авторитаризму: мнения украинцев разделились Фото: митинг в Киеве в 2020 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В мае - начале июня 2025 года половина респондентов (50%) считают, что Украина скорее движется к развитию демократии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

В то же время 41% чувствуют, что страна скорее движется к авторитаризму.
Страна движется к демократии или авторитаризму: мнения украинцев разделились

Аргументы

Респондентам, которые считают, что страна движется к авторитаризму, задавали дополнительный открытый вопрос, почему именно они так считают.

Относительно чаще всего респонденты говорили о:

  • ограничении свободы слова и давлении на СМИ (18%),
  • концентрации власти (14%),
  • в целом недовольство событиями и решениями в стране (13%),
  • коррупцию (12%), деятельность ТЦК / мобилизацию (12%),
  • ограничение прав и свобод (без конкретизации) (12%).

Страна движется к демократии или авторитаризму: мнения украинцев разделились

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1011 респондентов в течение 15 мая - 3 июня 2025 года.

Напомним, запрос на авторитаризм в Украине после начала войны упал вдвое.

В то же время поддержка демократии в Украине во время войны выросла до исторического максимума.

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КМИС
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