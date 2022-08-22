Підтримка демократії в Україні під час війни зросла до історичного максимуму

У серпні 2022 року 64% респондентів вважають, що демократія є найбільш бажаним типом державного устрою для України. Ще 14% вважають, що за певних обставин автократія може бути кращою, аніж демократія, і ще 13% людей кажуть, що для них неважливо, яким є тип режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на данні опитування фонду " Демократичні ініціативи " та Центру Разумкова.

"Такі показники підтримки демократії найвищі за багато років спостережень: до 2014 року пріоритетність демократії підтримували менше 50%, після Революції Гідності цей показник виріс до 54%, але лише після початку великої війни він перевищив 60%", - йдеться в повідомлені.

Як зазначають соціологи, запит на "сильну руку", навпаки, потрохи зменшувався. Водночас сьогодні ситуація дещо змінилась, і понад 58% вважають, що кілька сильних лідерів можуть зробити для країни більше, ніж усі закони та дискусії. До великої війни цей показник не перевищував 55%.

"Проте таке зростання є суттєво меншим, аніж збільшення підтримки демократії. Варто зазначити й те, що найвищі показники підтримки "сильної руки" були зафіксовані ще в кінці "нульових" і становили близько 75%", - зазначають автори опитування.

Опитування проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 5 по 12 серпня 2022 року серед 2024 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося у лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.