Запрос на авторитаризм в Украине во время войны упал в два раза

Осенью 2022 года только 11,5% украинцев считают, что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше демократического. Еще в прошлом году сторонников авторитаризма было вдвое больше - 24%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова .

Как отмечают социологи, в период между 2010 и 2021 годами доля респондентов, считавших демократию наиболее желаемым типом государственного устройства, находилась в пределах 48-56%, а предпочитавших авторитарный режим - в пределах 18-24%.

По данным опроса, проводившегося в сентябре-октябре 2022 года, то есть после начала полномасштабной российско-украинской войны, доля первых выросла до 68%, а доля вторых снизилась до 11,5%.

Оценка важности жить в демократической стране по шкале от 1 ("совсем не важно") до 10 ("очень важно") оставалась практически неизменной в течение 2017-2022 гг. (8,1-8,3 балла, что выше показателя 2011 года, когда он равнялся 7,3 балла).

В последние пять лет росла оценка гражданами уровня демократичности в управлении страной. Средний балл, характеризующий, насколько демократично управляется наша страна (по 10-балльной шкале, где 1 означает "совсем не демократично", 10 - "совершенно демократично"), вырос с 3,8 в 2017 году, до 5,1 в 2020 году и до 6,2 в 2022 году.

Опрос был проведен Центром Разумкова с 22 сентября по 1 октября 2022 среди 2021 респондента. Опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Ошибка выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3%.