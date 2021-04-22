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Путін запропонував Зеленському обговорювати проблему Донбасу з представниками "ЛДНР"

Новость на русском → Москва, Четвер 22 квітня 2021 19:05
Путін запропонував Зеленському обговорювати проблему Донбасу з представниками "ЛДНР" Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський повинен обговорювати проблеми Донбасу з представниками "ДНР" і "ЛНР", вважає російський лідер Володимир Путін. Він також зазначив, що Росія в цьому випадку є третьою країною.

Про це Путін заявив під час зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, передає ТАСС.

"Питання виникає, що ми хочемо обговорювати на цій зустрічі. Якщо мова йде про обговорення проблем Донбас, то тоді в першу чергу керівництво України повинно зустрічатися з керівниками республік ЛНР і ДНР, а вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, якої в такому випадку є Росія ", - сказав Путін.

За його словами, Зеленському спочатку потрібно зустрічатися керівниками цих двох "республік". "Є Пушилін Денис Володимирович, є Пасічник. Ось два керівника цих двох" республік ". Я впевнений, з цього треба починати", - додав він.

Президент РФ зазначив, що останнім часом керівництво України зробило багато кроків, які руйнують стосунки з Росією. За його словами, це стосується і двосторонніх відносин, це стосується спроби руйнування РПЦ, ставлення до російської мови та російськомовних українських громадян до російських громадян, які проживають на території України. "Дуже багато було кроків, спрямованих на руйнування відносин. Про що ми можемо тільки шкодувати", - зауважив Путін.

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі "в будь-якій точці, де йде війна".

У Кремлі відразу заявили, що для цього повинні бути передумови. Крім того, в Росії сприйняли цю заяву Зеленського як піар-хід.

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