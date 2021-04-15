Кравчук про повернення ядерного статусу Україні: поки це питання не стоїть

Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи по Донбасу Леонід Кравчук оцінив можливість повернення Україні ядерного статусу . За його словами, зараз це питання не стоїть на порядку денному зовнішньополітичного курсу країни.

"Є чіткі визначення зовнішньополітичного курсу. У ньому немає позиції про відновлення ядерного статусу. Є інші позиції, які сьогодні для України дуже важливі. Це єдність Європи ... А позиції про відновлення ядерного статусу не існує", - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна може підняти питання повернення ядерного статусу, якщо не вступить в НАТО.