UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кравчук о возвращении ядерного статуса Украине: пока этот вопрос не стоит

Автор: Игорь Литвиненко

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук оценил возможность возвращения Украине ядерного статуса. По его словам, сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня внешнеполитического курса страны.

Об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24".

"Есть четкие определения внешнеполитического курса. В нем нет позиции о восстановлении ядерного статуса. Есть другие позиции, которые сегодня очень для Украины важны. Это единство Европы ... А позиции о восстановлении ядерного статуса не существует", - отметил Кравчук.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина может поднять вопрос возвращения ядерного статуса, если не вступит в НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вернуть Украине ядерный статус было бы неправильно.

Отметим, сейчас на Донбассе идет обострение ситуации. Регулярно украинские военные гибнут в результате обстрелов боевиков. При этом Российская Федерация стягивает свои силы возле украинской границы. Как писало РБК-Украина, все страны-члены НАТО осудили агрессию России против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ядерное оружиеКравчук
Читайте также
Украина инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности ТКГ
Кравчук: вторжение России может привести к Третьей мировой войне
Прогноз погоды