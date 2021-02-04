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Кравчук: Росія порушує міжнародне право, ми маємо вводити санкції

Автор: РБК-Україна

Міжнародне співтовариство має й далі запроваджувати санкції проти Росії, оскільки вона демонстративно порушує міжнародне право. А Україна не повинна робити те, що хоче Росія.

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Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук.

За його словами, Росія навряд чи погодиться на розширення нормандського формату за рахунок США.

"Але це не означає, що ми повинні дивитися тільки на Росію і робити, що вона хоче. Вона не погоджується в Радбезі ООН, вона займає позицію, яка є відвертим порушенням норм і принципів міжнародного права... Дивитися на Росію, як вона буде реагувати, ми повинні настирливо, системно, доказово, вводячи різні санкції, різні форми санкцій, тиск, що відповідає нормам міжнародного права", - додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше Кравчук виступив за приєднання США до нормандського формату, оскільки це може значно посилити тиск на Росію.

Також повідомлялося, що Німеччина допускає нові санкції проти РФ.

Прогноз погоди
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