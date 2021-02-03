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Німеччина допускає санкції проти РФ за Навального, але не по "Північному потоку-2"

Берлін, Середа 03 лютого 2021 15:00
Німеччина допускає санкції проти РФ за Навального, але не по "Північному потоку-2"
Фото: будівництво "Північного потоку-2" в Німеччині (nord-stream.com)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Німеччини допускає введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з обранням для Олексія Навального реального тюремного терміну. Але ці санкції не торкнуться газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Reuters.

Представник уряду Німеччини Штеффен Зіберт заявив, що посилення санкцій проти РФ у зв'язку з Навальним будуть обговорюватися на рівні Євросоюзу.

"Нові санкції не можна виключати. Подальші дії тепер після цього вироку будуть обговорюватися на рівні європейських партнерів. А що стосується "Північного потоку-2", то позиція уряду відома і вона не змінилася", - сказав Зіберт.

У вівторок повідомлялося, що Сполучені Штати Америки сигналізують про готовність скасувати санкції проти газопроводу "Північного потоку-2". При цьому Німеччина повинна гарантувати захист інтересів України.

Також віце-канцлер, міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц заявив, що газопровід "Північний потік-2" буде добудований до кінця. Однак для цього потрібно пройти деякі труднощі.

Нагадаємо, вчора суд у Москві розглянув клопотання ФСВП про заміні умовного терміну російському опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Політик буде відбувати покарання у в'язниці. У колонії загального режиму він буде сидіти 2,5 року.

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