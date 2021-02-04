Кравчук: Россия нарушает международное право, мы должны вводить санкции

Международное сообщество должно и дальше вводить санкции против России, поскольку она демонстративно нарушает международное право. А Украина не должна делать то, что хочет Россия.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук.

По его словам, Россия вряд ли согласится на расширение нормандского формата за счет США.

"Но это не значит, что мы должны смотреть только на Россию и делать, что она хочет. Она не соглашается в Совбезе ООН, она занимает позицию, которая является откровенным нарушением норм и принципов международного права… Смотреть на Россию, как она будет реагировать, мы должны настырно, системно, доказательно, вводя разные санкции, разные формы санкций, давление, которое отвечает нормам международного права", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук выступил за присоединение США к нормандскому формату, поскольку это может значительно усилить давление на Россию.

Также сообщалось, что Германия допускает новые санкции против РФ.