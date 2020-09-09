Кравчук розповів, хто завтра інспектуватиме позиції ООС біля Шумів

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що інспектування українських позицій поблизу Шумів відбудеться завтра, 10 вересня. Участь в інспектуванні братимуть представники України, ОБСЄ та бойовики.

Про це Кравчук розповів в коментарі "ТСН".

За його словами, інспектувати позиції Об'єднаних сил буде українська сторона в межах Спеціального центру з координації та контролю, координаторка ОБСЄ Хайді Грау та бойовики з окупованої території Донецької області.

Однак, Кравчук не вважає, що це рішення є формалізацією бойовиків так званої "ДНР" та окупованих території Донецької області, оскільки інспекція відбуватиметься за участі представниці ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін звинуватив українську сторону у нібито проведенні інженерних робіт на позиціях поблизу Шумів.

Ватажок бойовиків погрожував завдати удару по цих позиціях ЗСУ.

Сьогодні на засіданні ТКГ спостерігачі ОБСЄ вчергове підтвердили, що українська сторона не укріплює позиції, і щоб у цьому упевнилися бойовики, сторони домовилися провести спільну інспекцію біля Шумів.