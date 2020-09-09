Кравчук рассказал, кто завтра будет инспектировать позиции ООС возле Шумов

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что инспектирование украинских позиций вблизи Шумов состоится завтра, 10 сентября. Участвовать в инспектировании будут представители Украины, ОБСЕ и боевики.

Об этом Кравчук рассказал в комментарии "ТСН".

По его словам, инспектировать позиции Объединенных сил будет украинская сторона в рамках Специального центра по координации и контролю, координатор ОБСЕ Хайди Грау и боевики с оккупированной территории Донецкой области.

Однако, Кравчук не считает, что это решение является формализацией боевиков так называемой "ДНР" и оккупированных территории Донецкой области, поскольку инспекция будет происходить при участии представительницы ОБСЕ.

Напомним, ранее главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин обвинил украинскую сторону в якобы проведении инженерных работ на позициях вблизи Шумов.

Главарь боевиков угрожал нанести удар по этим позициям ВСУ.

Сегодня на заседании ТКГ наблюдатели ОБСЕ в очередной раз подтвердили, что украинская сторона не укрепляет позиции, и чтобы в этом удостоверились боевики, стороны договорились провести совместную инспекцию возле Шумов.