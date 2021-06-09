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Кравчук закликав бойовиків звільнити чотирьох важкохворих українців

Автор: Дмитро Левицький

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук закликав проросійських бойовиків звільнити чотирьох полонених. Ці четверо українських громадян перебувають у важкому стані.https://t.me/c/1188235024/271617

Про це повідомила делегація України в ТКГ.

Кравчук попросив звільнити цих полонених, щоб Україна забезпечила їх належне лікування.

"Під час сьогоднішніх консультацій ТКГ у форматі відеоконференції Кравчук закликав звільнити чотирьох громадян України, яких утримує окупаційна влада в ОРДЛО та які знаходяться у важкому стані здоров‘я, для забезпечення їх належного лікування", - заявили в делегації.

Нагадаємо, до цього в українській делегації в ТКГ говорили, що Росія неналежно реагує на пропозиції України щодо обміну полоненими.

Як писало РБК-Україна, українська сторона в ТКГ попросила визволити з полону майже 100 осіб. Місцезнаходження цих людей вже вдалося встановити.

До цього Кравчук заявляв, що у питанні обміну полоненими немає просувань.

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Новини України обмін полоненимиКравчук