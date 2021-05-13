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Кравчук про обмін полоненими: по цьому питанню немає просування

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Києва, Четвер 13 травня 2021 19:48
Кравчук про обмін полоненими: по цьому питанню немає просування Фото: глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У питанні обміну полоненими на Донбасі немає просування. Таку заяву зробив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на зустрічі з послами "Великої сімки", Швеції та Європейського Союзу.

Про це повідомляє прес-служба офісу президента.

Зазначається, що питання щодо обміну полоненим перебуває на особистому контролі українського президента.

"Зі свого боку глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук зазначив, що немає просування і в питанні звільнення утримуваних осіб, яке знаходиться на особистому контролі президента України Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що українська сторона просить повернути майже 100 осіб в рамках обміну полоненими на Донбасі. При цьому він підкреслив, що Україна вже майже рік щомісяця подає в ОБСЄ списки на обмін.

Крім того, так званий "омбудсмен ДНР" Дар'я Морозова заявила, що Україна в квітні передала список на обмін полоненими, в якому вказані 85 осіб.

До цього український омбудсмен Людмила Денисова говорила, що Україна підготувала списки на обмін полоненими і передала їх в Москву, Луганськ і Донецьк. Однак, прогнози щодо обміну поки не оптимістичні.

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