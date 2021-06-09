Кравчук призвал боевиков освободить четырех тяжелобольных украинцев

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал пророссийских боевиков освободить четырех пленных. Эти четверо украинских граждан находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила делегация Украины в ТКГ .

"Во время сегодняшних консультаций ТКГ в формате видеоконференции Кравчук призвал освободить четырех граждан Украины, которых удерживают оккупационные власти в ОРДЛО и находящихся в тяжелом состоянии здоровья, для обеспечения их надлежащего лечения", - заявили в делегации.

Кравчук попросил освободить пленных, чтобы Украина обеспечила их надлежащее лечение.

Напомним, до этого в украинской делегации в ТКГ говорили, что Россия ненадлежащим образом реагирует на предложения Украины касательно обмена пленными.

Как писало РБК-Украина, украинская сторона в ТКГ попросила вызволить из плена почти 100 человек. Местонахождение этих людей уже удалось установить.

До этого Кравчук заявлял, что в вопросе обмена пленными нет продвижений.