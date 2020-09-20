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Кравчук виключив можливість односторонніх інспекцій позицій на Донбасі

Київ, Неділя 20 вересня 2020 20:13
Кравчук виключив можливість односторонніх інспекцій позицій на Донбасі
Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Тристороння контактна група розробляє механізм контролю за дотриманням всеохоплюючого перемир'я на Донбасі. Однак односторонніх інспекцій позицій військових у майбутньому не буде.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

За словами Кравчука, надалі контроль за дотриманням перемир'я на Донбасі буде здійснюватися виключно двосторонньо та під егідою ОБСЄ. Тобто інспекції в майбутньому можуть проводитися, але тільки у двосторонньому порядку.

"А тепер ми поставили питання про створення механізмів, які б діяли постійно, а не одноразово. І звичайно, я наголошую на тому, що якщо буде прийнято рішення будь-якого характеру, то вони будуть торкатися двох сторін - і тої, і нашої сторони обов’язково", - пояснив він.

Кравчук додав, що з боку російсько-окупаційних сил з початку перемир'я було нараховано близько 50 порушень.

"Якщо інспектування, то в нас і в них, тому що ми маємо десятки, близько 50 випадків, я наголошую, близько 50 випадків, де та сторона порушує ті ж самі домовленості мінські, як вони кажуть, що порушуємо ми", - додав голава української делегації.

Нагадаємо, про створення механізму контролю за дотриманням перемир'я було домовлено на минулому засіданні Тристоронньої контактної групи.

Як відомо, 9 вересня на засіданні ТКГ домовились про проведення спільної інспекції українських позицій поблизу Шумів через загострення ситуації на Донбасі. Однак через бойовиків інспекція не відбулася.

Пізніше окупанти обстріляли позиції ООС біля Шумів, як наслідок, інспекцію повністю скасували.

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