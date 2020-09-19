ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Перемир'я на Донбасі: в ТКГ домовилися про створення механізму контролю

Київ, Субота 19 вересня 2020 20:02
Перемир'я на Донбасі: в ТКГ домовилися про створення механізму контролю
Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Під час минулого засідання Тристоронньої контактної групи сторони домовилися про створення механізму двохстороннього контролю за дотриманням перемир'я на Донбасі. Про це домовилися після зриву спільної інспекції українських позицій.

Про це в інтерв'ю виданню "Страна" заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Однак, що буде собоюипредставляти цей механізм контролю голова української делегації не пояснив.

Нагадаємо, 9 вересня на після загострення на Донбасі на засіданні ТКГ домовились про проведення спільної інспекції українських позицій поблизу Шумів. Це була пропозиція делегації України через звинувачення з боку так званої "ДНР" у порушенні умов перемир'я. Інспекція планувалася на 10 вересня.

Однак в останній момент спільну інспекцію перенесли через дії бойовиків, які почали висувати нові вимоги.

Після цього окупанти обстріляли позиції українських військових, де мала відбутися спільна інспекція.

Через обстріл спільна інспекція поблизу Шумів була повністю скасована.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ДонбасперемириеООСКравчукКонтактная група
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся