Кравчук допускає більш широкі права російської мови на Донбасі

Українська сторона може погодитися на більш широке застосування російської мови на Донбасі. За умови, що це не буде суперечити законодавству.

Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Зокрема, Кравчук висловив сумніви в тому, що вирішенням мовного питання можна повернути окупований Донбасі.

"Якщо на Донбасі, в тих регіонах, виникне питання згідно європейських законів про мови... Ми, посилаючись на ці закони, можемо внести не питання державності російської мови, а питання застосування. Тому що в Конституції передбачено, що держава буде робити все для того, щоб національні меншини і, насамперед, російська меншина мали право розвивати і застосовувати свою мову. Це конституційне питання, а не вигадане", - зазначив Кравчук.

Він додав, що при цьому не може йтися про другу державну мову.

"Тому виходячи з Конституції і європейських законів, можна зробити кроки щодо більш широкого застосування російської мови. Це не буде порушенням українського закону", - додав Кравчук.

Нагадаємо, в січні 2020 року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що нормандський саміт у Парижі нібито підтвердив право окупованого Донбасу на "мовне самовизначення".

Зазначимо, попередній голова Офісу президента України Андрій Богдан пропонував регіональний статус для російської мови на Донбасі.