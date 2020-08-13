Кравчук допускает более широкие права русского языка на Донбассе

Украинская сторона может согласиться на более широкое применение русского языка на Донбассе. При условии, что это не будет противоречить законодательству.

Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

В частности, Кравчук выразил сомнения в том, что решением языкового вопроса можно вернуть оккупированный Донбассе.

"Если на Донбассе, в тех регионах, возникнет вопрос согласно европейских законов о языках… Мы, ссылаясь на эти законы, можем внести не вопрос государственности русского языка, а вопрос применения. Потому что в Конституции предусмотрено, что государство будет делать все для того, чтобы национальные меньшинство и, прежде всего, русское меньшинство имели право развивать и применять свой язык. Это конституционный вопрос, а не придуманный", - отметил Кравчук.

Он добавил, что при этом не может идти речи о втором государственном языке.

"Поэтому исходя из Конституции и европейских законов, можно сделать шаги по более широкому применению русского языка. Это не будет нарушением украинского закона", - добавил Кравчук.

Напомним, в январе 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нормандский саммит в Париже якобы подтвердил право оккупированного Донбасса на "языковое самоопределение".

Отметим, предыдущий глава Офиса президента Украины Андрей Богдан предлагал региональный статус для русского языка на Донбассе.