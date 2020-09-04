Кравчук дав оцінку позиції української влади щодо Білорусі

Сьогодні світ оцінює ситуацію в Білорусі і Україна приєдналася до цих оцінок. Позиція української влади щодо ситуації в сусідній країні - адекватна сьогоднішній ситуації.

Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера” сказав Леонід Кравчук, перший президент України та голова української делегації у ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

“Україна хоче, щоб Білорусь була демократична, і була мирна держава на кордоні з Україною. Це наше бажання. І ми будемо робити все для цього. Тому я вважаю, що на сьогодні діяльність української влади треба оцінювати, як адекватну в сьогоднішній ситуації”, - сказав він.

При цьому Кравчук допускає, що позиція України може змінитися під впливом інших факторів, таких як введення в Білорусь російських сил спеціального призначення.

"Звичайно, тоді українська влада повинна зайняти більш жорстку позицію. Сьогодні наша позиція є демократичною", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова допомогти Білорусі в подоланні внутрішньополітичної кризи без ослаблення її суверенітету та незалежності.

Також нещодавно Кулеба відреагував на звинувачення з боку Білорусі у нібито втручанні України в її внутрішні справи та пригрозив "жорсткими кроками".

Крім того, в українському МЗС відбулася робоча нарада щодо ситуації в Білорусі.

Раніше в ефірі у Савіка Шустера екс-міністр Тимофій Милованов розказав про загрозу інфляції гривні:

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Також дивіться полум'яний виступ Міхеїла Саакашвілі про переговори з божевільною країною-агресором - Росією:

Міхеїл Саакашвілі висловився про РФ

Крім того, пропонуємо подивитися, як заступник Арсена Авакова Антон Геращенко скаржиться в ефірі Шустера на українські суди:

Антон Геращенко розказав про проблему українських судів

А ось так нардеп Наталія Королевська прокоментувала зупинку виплат людям з ОРДЛО, підтримку переселенців і військовий збір:

Королевська висловилася про зупинку виплат ОРДЛО

А ще - відповідь міністра Сергія Марченка колишньому прем'єр-міністру Володимиру Гройсману на те, що восени Україну чекає фінансова криза:

Марченко похвалився досягненнями і відповів Гройсману