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Україна готова допомогти Білорусі подолати внутрішню кризу, - Кулеба

Київ, П'ятниця 04 вересня 2020 22:20
Україна готова допомогти Білорусі подолати внутрішню кризу, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна готова допомогти Білорусі в подоланні внутрішньополітичної кризи без ослаблення її суверенітету та незалежності. Демократичний та стабільний розвиток Білорусі має ключове значення для України та Європи.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час неформального засідання Ради Безпеки ООН за формулою Арріа.

Водночас міністр зауважив, що Україна ніколи не втручалася та не планує втручатися у внутрішні справи Білорусі.

"Сподіваюся, що кожна країна - насамперед, це стосується Росії - дотримуватиметься такої самої позиції та утримається від будь-яких дій, включно з військовим вторгненням, які здатні ще більше дестабілізувати ситуацію у Білорусі", - наголосив він.

Кулеба додав, що основними передумовами відновлення стабільності у Білорусі є повага до прав людини та діалог між владою, опозицією та народом.

Нагадаємо, нещодавно Кулеба відреагував на звинувачення з боку Білорусі у нібито втручанні України в її внутрішні справи та пригрозив "жорсткими кроками".

Крім того, в українському МЗС відбулася робоча нарада щодо ситуації в Білорусі.

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