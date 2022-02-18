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Червоний Хрест спростував обстріл свого конвою на Донбасі

Автор: Владислав Красінський

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) спростував обстріл свого конвою на Донбасі. В організації підкреслили, що в районі КПВВ "Щастя" їх машин не було.

Про це РБК-Україна повідомив спікер делегації МКЧХ в Україні Олександр Власенко.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Наших конвоїв у зазначеному районі сьогодні не було", - зазначив він.

Нагадаємо, інформація про обстріл гуманітарного конвою Червоного Хреста з'явилася вдень 18 лютого. Повідомлялося, що це сталося під час проходження машинами організації контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Щастя".

Зазначимо, за даними Міністерства оборони України, минулої доби, проросійські бойовики здійснили 60 обстрілів на Донбасі, у тому числі 43 рази із забороненої зброї.

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