Красный Крест опроверг обстрел своего конвоя на Донбассе

Международный комитет Красного Креста (МККК) опроверг обстрел своего конвоя на Донбассе. В организации подчеркнули, что в районе КПВВ "Счастья" их машин не было.
Об этом РБК-Украина сообщил спикер делегации МККК в Украине Александр Власенко.
"Эта информация не соответствует действительности. Наших конвоев в указанном районе сегодня не было", - отметил он.
Напомним, информация об обстреле гуманитарного конвоя Красного Креста появилась днем 18 февраля. Сообщалось, что это произошло во время прохождения машинами организации контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Счастье".
Отметим, по данным Министерства обороны Украины, за минувшие сутки, пророссийские боевики совершили 60 обстрелов на Донбассе, в том числе 43 раза из запрещенного оружия.