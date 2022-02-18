Бойовики обстріляли гуманітарний конвой Червоного Хреста

На Донбасі під обстріл бойовиків потрапив гуманітарний конвой Червоного Хреста. Це сталося під час його проходження КПВВ "Щастя".

"Сьогодні близько 12:00 російські окупаційні війська здійснили обстріл КПВВ "Щастя", що в Луганській області, де в цей час проходив перевірку Держприкордонслужби гуманітарний конвой Міжнародного комітету Червоного Хреста, який рухався з непідконтрольної території", - написав Залужний.

За його словами, обстріл був здійснений з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з населеного пункту Весела Гора.

"Чотири авто зі складу гуманітарного конвою пройшли КПВВ, люди були евакуйовані в укриття. Вісім авто залишилися у міжпозиційній зоні", - розповыв Залужний.

Він додав, що втрат серед цивільних осіб та складу Об’єднаних сил внаслідок обстрілу немає.

Фото: наслідки обстрілу бойовиками гумконвою Червоного хреста (facebook.com/CinCAFU)