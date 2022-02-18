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Рєзніков про загострення на Донбасі: наше завдання приборкати цю аномалію

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Київ, П'ятниця 18 лютого 2022 10:45
Рєзніков про загострення на Донбасі: наше завдання приборкати цю аномалію Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Олексій Резніков назвав загострення на Донбасі аномальними подіями, які суттєво відрізняються з тим, що було на початку року. Він вважає, що однією з причин таких масованих обстрілів, провокацій з боку Росії, було вчорашнє проведення Радбезу ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони під час виступу в Раді.

"Вчора були зафіксовані аномальні події, які помітно відрізняються від того, що було з початку року і наше завдання приборкати цю аномалію, щоб вона не стала прологом для ескалації", - зазначив Резніков.

За його словами, з 1 січня по 16 лютого включно по лінії дотику з боку тимчасово окупованих Росією територій було зафіксовано 107 обстрілів позицій наших воїнів і 4 обстріли населених пунктів.

"Зазвичай фіксувалося від 2 до 5 порушень на добу, були періоди по кілька днів, коли не фіксувалося жодного обстрілу. Натомість за минулу добу, 17 лютого ворог здійснив 60 обстрілів, з яких 43 з забороненої зброї", - зауважив Резніков.

Він припустив, що однією з причин цієї масованої провокації саме вчора було проведення засідання Ради безпеки ООН, яке було присвячене саме мінським домовленостям.

"Це традиційна тактика російської сторони. Завжди перед засіданням ТКГ, зустрічами нормандського формату, перед будь-якими важливими міжнародними подіями, які стосуються російсько-української війни влаштовуються якісь інциденти, щоб сформувати тло, яке російська сторона вважає вигідним", - резюмував міністр.

Нагадаємо, вчора на Донбасі почалась нова фаза загострення. Під обстріл окупантів потрапили об'єкти цивільної інфраструктури, у тому числі дитячий садок у Станиці Луганській, в результаті є постраждалі серед мирних жителів.

Зазначимо, за даними штабу ООС, за минулу добу бойовики 60 разів порушили "тишу", а вже від ранку 18 лютого зафіксовано вже 6 порушень.

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