Червоний Хрест спростував обстріл свого конвою на Донбасі
Фото: Червоний Хрест спростував обстріл свого конвою на Донбасі (фото facebook.com/mvs.gov.ua)
Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) спростував обстріл свого конвою на Донбасі. В організації підкреслили, що в районі КПВВ "Щастя" їх машин не було.
Про це РБК-Україна повідомив спікер делегації МКЧХ в Україні Олександр Власенко.
"Ця інформація не відповідає дійсності. Наших конвоїв у зазначеному районі сьогодні не було", - зазначив він.
Нагадаємо, інформація про обстріл гуманітарного конвою Червоного Хреста з'явилася вдень 18 лютого. Повідомлялося, що це сталося під час проходження машинами організації контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Щастя".
Зазначимо, за даними Міністерства оборони України, минулої доби, проросійські бойовики здійснили 60 обстрілів на Донбасі, у тому числі 43 рази із забороненої зброї.