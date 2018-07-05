Червоний Хрест направив на Донбас 11 вантажівок з гумдопомогою

МКЧХ направив на Донбас цукор, одяг, пісок для фільтрації та продуктові набори

Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на Донбас 11 вантажівок з гуманітарною допомогою. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Як наголошується, вантажівки від Червоного Хреста пройшли через пункт пропуску "Новотроїцьке". Всього колона складалася з 11 вантажівок, що перевозили 111 тонн гумдопомоги: цукор, одяг, пісок для фільтрації та продуктові набори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МКЧХ закликав створювати "зони безпеки" на Донбасі. Зокрема, глава делегації МКЧХ в Україні Алан Ешліманн заявляв, що насосні і фільтрувальні станції, електростанції, лікарні та школи не можуть бути військовими мішенями. Зазначимо, представники Росії в контактній групі подібну ініціативу не підтримують.