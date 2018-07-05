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Красный Крест направил на Донбасс 11 грузовиков с гумпомощью

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 10:20
Иллюстративное фото (ua.icrc.org)
Иллюстративное фото (ua.icrc.org)

МККК направил на Донбасс сахар, одежду, песок для фильтрации и продуктовые наборы

Международный комитет Красного Креста направил на Донбасс 11 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, грузовики от Красного Креста проследовали через пункт пропуска "Новотроицкое". Всего колонна состояла из 11 грузовиков, перевозивших 111 тонн гумпомощи: сахар, одежда, песок для фильтрации и продуктовые наборы.

Напомним, ранее сообщалось, что МККК призвал создавать "зоны безопасности" на Донбассе. В частности, глава делегации МККК в Украине Алан Эшлиманн заявлял, что насосные и фильтровальные станции, электростанции, больницы и школы не могут быть военными мишенями. Отметим, представители России в контактной группе подобную инициативу не поддерживают.

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Теги публикации: Донбасс, Красный Крест, Гуманитарная помощь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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