Красный крест призвал создавать "зоны безопасности" на Донбассе

МККК готов выступить нейтральным посредником для реализации этого плана

Международный Комитет Красного Креста (МККК) призвал создавать "зоны безопасности" на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МККК.

"Критическая гражданская инфраструктура должна быть защищена во время конфликта - это четко закреплено в международном гуманитарном праве. Насосные и фильтровальные станции, электростанции, больницы и школы не могут быть военными мишенями", - заявил глава делегации МККК в Украине Алан Эшлиманн.

Кроме того, если стороны конфликта согласятся с созданием таких зон, МККК готов выступить в качестве нейтрального посредника для реализации этого плана.

Напомним, также ранее Министерство иностранных дел Украины призвало Россию к созданию "зоны безопасности" вдоль украинско-российской границы.