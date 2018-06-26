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Интервью

Красный крест призвал создавать "зоны безопасности" на Донбассе

НовостиОбщество    26.06.2018 - 19:43
Иллюстративное фото (ua.icrc.org)
Иллюстративное фото (ua.icrc.org)

МККК готов выступить нейтральным посредником для реализации этого плана

Международный Комитет Красного Креста (МККК) призвал создавать "зоны безопасности" на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МККК.

"Критическая гражданская инфраструктура должна быть защищена во время конфликта - это четко закреплено в международном гуманитарном праве.  Насосные и фильтровальные станции, электростанции, больницы и школы не могут быть военными мишенями", - заявил глава делегации МККК в Украине Алан Эшлиманн.

Кроме того, если стороны конфликта согласятся с созданием таких зон, МККК готов выступить в качестве нейтрального посредника для реализации этого плана.

Напомним, также ранее Министерство иностранных дел Украины призвало Россию к созданию "зоны безопасности" вдоль украинско-российской границы. 

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Теги публикации: Донбасс, Красный Крест  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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