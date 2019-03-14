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Червоний Хрест доставив в ОРДЛО партію гуманітарної допомоги

Новини » Суспільство    14.03.2019 - 08:57
Червоний Хрест доставив в ОРДЛО партію гуманітарної допомоги
Фото: гуманітарна допомога для Донбасу (twitter.com/ICRC_ua)

Гуманітарна допомога включала продуктові набори та медичні товари

Міжнародний комітет Червоного Хреста доставив на окупований Донбас чергову партію гуманітарної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що вчора через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" у Донецькій області на тимчасово окуповану територію проїхали 9 вантажних автомобіля від Червоного Хреста. Місцевим жителям доставили продуктові набори, товари медичного і сільськогосподарського призначення загальною вагою 180 тонн.

Нагадаємо, минулого тижня бойовики не пропустили гуманітарну допомогу від Червоного Хреста. За даними прикордонної служби, вже в сірій зоні вони без пояснення причин не пропустили 3 вантажівки, які згодом повернулися на підконтрольну Україні територію.

Зазначимо, за минулу добу дещо знизився потік через контрольні пункти пропуску на лінії розмежування. Зокрема, вчора пункти пропуску перетнули 39,4 тисячі осіб і 4,6 тисячі транспортних засобів. Станом на ранок 14 березня всі КПВВ на Донбасі працюють у штатному режимі.

 

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