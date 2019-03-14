Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 40 тис. осіб

Потік через КПВВ на Донбасі трохи знизився
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі 13 березня перетнули майже 40 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Повідомляється, що вчора пункти пропуску перетнули 39,4 тисячі осіб і 4,6 тисячі транспортних засобів:
В даний час все КПВВ працюють у штатному режимі. Станом на ранок в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 20/30; "Мар'їнка" - 30/50; "Новотроїцьке" - 10/40; "Гнутове" - 15/20.
Нагадаємо, раніше спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі по Донбасу Мартін Сайдик закликав сторони забезпечити надійне і стійке перемир'я.
Зазначимо, за минулу добу внаслідок обстрілів на Донбасі поранено двох українських військових.