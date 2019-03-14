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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 40 тис. осіб

Новини » Суспільство    14.03.2019 - 08:33
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 40 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Потік через КПВВ на Донбасі трохи знизився

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі 13 березня перетнули майже 40 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що вчора пункти пропуску перетнули 39,4 тисячі осіб і 4,6 тисячі транспортних засобів:

  • "Майорське" - 9610 осіб і 1120 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 8605 осіб і 1425 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 7210 осіб і 1170 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 4075 осіб і 920 транспортних засобів.
  • "Станиця Луганська" - 9925 осіб.

В даний час все КПВВ працюють у штатному режимі. Станом на ранок в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 20/30; "Мар'їнка" - 30/50; "Новотроїцьке" - 10/40; "Гнутове" - 15/20.

Нагадаємо, раніше спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі по Донбасу Мартін Сайдик закликав сторони забезпечити надійне і стійке перемир'я.

Зазначимо, за минулу добу внаслідок обстрілів на Донбасі поранено двох українських військових.

 

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