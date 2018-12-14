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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 41 тис. осіб

Новини » Суспільство    14.12.2018 - 09:19
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 41 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Вранці всі пункти пропуску відкрилися за графіком

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 13 грудня, перетнули понад 41,5 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що за минулу добу через КПВВ прослідувало 41,5 тисячі осіб та 4,8 тисячі транспортних засобів:

  • "Майорське" - 9130 осіб та 1025 транспортних засобів;
  • "Мар’їнка" - 8940 осіб та 1440 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 8300 осіб та 1505 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 3705 осіб та 850 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 11390 осіб.

Сьогодні всі контрольні пункти в’їзду-виїзду відкрились за графіком зимового періоду та функціонують у штатному режимі. Зранку в чергах знаходилося така кількість  транспортних засобів: "Майорське" - 0/60; "Мар’їнка" - 0/70; "Новотроїцьке" - 30/45; "Гнутове" - 25/20.

Нагадаємо, у зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в ході бойових дій 13 грудня загинули двоє українських військових. Крім того, вчора бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню, у тому числі з мінометів в районі хутора Вільний, Водяного, Гнутового. 

Раніше повідомлялося, що на контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська", що на лінії розмежування на Донбасі, покращили умови проходження контролю

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