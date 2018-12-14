Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 41 тис. осіб

Вранці всі пункти пропуску відкрилися за графіком
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 13 грудня, перетнули понад 41,5 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Повідомляється, що за минулу добу через КПВВ прослідувало 41,5 тисячі осіб та 4,8 тисячі транспортних засобів:
Сьогодні всі контрольні пункти в’їзду-виїзду відкрились за графіком зимового періоду та функціонують у штатному режимі. Зранку в чергах знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/60; "Мар’їнка" - 0/70; "Новотроїцьке" - 30/45; "Гнутове" - 25/20.
Нагадаємо, у зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в ході бойових дій 13 грудня загинули двоє українських військових. Крім того, вчора бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню, у тому числі з мінометів в районі хутора Вільний, Водяного, Гнутового.
Раніше повідомлялося, що на контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська", що на лінії розмежування на Донбасі, покращили умови проходження контролю.