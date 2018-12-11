На "Станиці Луганській" покращили умови проходження контролю

Фото: КПВВ "Станиця Луганська" (twitter.com/vadym_chernysh)

На лінії розмежування КПВВ "Станиця Луганська" підготували до зими

На контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська", що на лінії розмежування на Донбасі, покращили умови проходження контролю. Про це у Twitter повідомив глава Міністерства з питань тимчасово окупованих територій на внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) Вадим Черниш, передає РБК-Україна.

За словами міністра, Україна зі свого боку створила всі умови для забезпечення доступу до гуманітарних потреб громадян під час перетину лінії розмежування.

"Більшість реконструйованих українських КПВВ є кращими, ніж в тих країнах, де були конфлікти, які ми відвідували", - написав черниш у Twitter.

Він також додав, що більше двох років МінТОТ намагається домовитись в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську про відкриття нового КПВВ в м.Золоте на лінії розмежування у Луганській області.

"КПВВ в м.Золоте було б автомобільним пунктом перетину в Луганській області. З боку підконтрольної Україні території КПВВ повністю готове до роботи з березня 2016 рроку, проте питання його відкриття безпідставно блокується Росією", - зазначив Черниш.

Нагадаємо, увечері 10 грудня бойовики обстріляли прикордонників на блокпосту перед КПВВ "Мар'їнка" під Донецьком. Зокрема, о 21:35 з боку окупованої Олександрівки бойовики відкрили вогонь з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї по позиціях прикордонників.