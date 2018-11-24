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Червоний Хрест доставив на Донбас ще понад 380 тонн гумдопомоги

Новини » Суспільство    24.11.2018 - 09:47
Червоний Хрест доставив на Донбас ще понад 380 тонн гумдопомоги
Ілюстративне фото (twitter.com/ICRC_ua)

Гуманітарні організації направили в ОРДЛО продуктові та гігієнічні набори

Міжнародний комітет Червоного Хреста доставив на окупований Донбас ще понад 380 тонн гуманітарної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на окупований Донбасі проїхала 21 вантажівка з гуманітарною допомогою від Червоного Хреста і Місії синодального відділу УПЦ Московського патріархату у справах сім'ї. Прикордонники уточнили, що всього було оформлено понад 380 тонн вантажу, серед якого продуктові та гігієнічні набори.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що у двох районах окупованого Донецька другу добу не було води. Зокрема, за даними "Радіо Свобода", вранці 22 листопада жителям Петровського та Кіровського районів, які знаходяться ближче до лінії розмежування, відключили холодну і гарячу воду. До цього окупаційна влада попереджала про планове скорочення подачі води на 25% у зв'язку з ремонтами на Донецькій фільтрувальної станції. Проте в соцмережах жителі скаржилися на повну відсутність води.

Відзначимо, за даними штабу ООС, за минулу добу на Донбасі в ході бойових дій поранення отримали двоє українських військових.

 

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