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РосСМИ заявляют об очередной "атаке дронов" на Ильский НПЗ

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Москва, Среда 31 мая 2023 09:30
РосСМИ заявляют об очередной "атаке дронов" на Ильский НПЗ Фото: в РФ говорят о новой "атаке дронов" на Ильский НПЗ (flir de)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявляют о новой так называемой "атаке дронов" на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram канал BAZA.

Российские СМИ утверждают, что инцидент якобы произошел в ночь на 31 мая. Как пишут россияне, дрон-камикадзе упал на территорию завода, поэтому якобы раздался взрыв.

По предварительным данным, пожара не произошло, пострадавших не было.

Не первая "атака"

Напомним, впервые россияне заявили об "атаке дронов" на Ильский НПЗ еще 4 мая. Тогда на заводе раздавались взрывы и начался масштабный пожар.

На следующий день пропагандисты сообщили о масштабном пожаре на НПЗ в Ильске, но так и не определились объяснениями. Одни СМИ писали об "атаке дронов", а другие - о диверсантах.

Также 28 мая в сети сообщали о якобы дронах возле Ильского нефтеперерабатывающего завода, но, как утверждали СМИ, их сбили.

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Российская Федерация НПЗ атака дронов Краснодарский край
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