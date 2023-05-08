В Краснодарском крае РФ жалуются на падение неизвестного предмета

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края в Telegram .

"По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Темрюкского района, в станице Тамань примерно в 16:30 на придомовую территорию одного из домов по улице им. Калинина упал неизвестный предмет", - сказано в сообщении оперативного штаба.

Там также отмечают, что повреждений и пострадавших в результате "падения неизвестного предмета" якобы нет.